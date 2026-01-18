Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России по лыжным гонкам
Редакция сайта ТАСС
10:43
КАЗАНЬ, 18 января. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем скиатлона на этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования прошли в Казани.
Большунов показал результат 46 минут 51,7 секунды. Второе место с отставанием 17,1 секунды занял Илья Семиков. Третье место занял Иван Якимушкин (отставание - 17,2 секунды).
Большунову 28 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".
Седьмой этап Кубка России пройдет в Сыктывкаре с 24 по 25 января.