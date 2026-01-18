Лыжник Коростелев стал пятым в гонке на 10 км на этапе Кубка мира

Первое место занял норвежец Мартин Нюэнгет

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в германском Оберхофе.

Коростелев преодолел дистанцию 10 км за 21 минуту 23,6 секунды. Первое место занял норвежец Мартин Нюэнгет (21 минута 9,1 секунды).

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны.

Позднее в воскресенье на старт гонки с раздельного старта выйдет россиянка Дарья Непряева. Непряева и Коростелев завоевали лицензии для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне. Эти лицензии не являются именными.

Этап в Оберхофе завершится 18 января.