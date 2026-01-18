Тарасова считает, что Валиева может многое показать на соревнованиях

Камила Валиева и Татьяна Тарасова © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева может многое показать на Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее Валиева объявила о том, что примет участие в Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам.

"Меня очень порадовала эта новость, я в восторге. Не знаю, в какой форме сейчас находится Камила, потому что не была на ее тренировках. Но допускаю, что она определенную форму набрала, иначе вряд ли стала бы подавать заявку. Думаю, она многое сможет показать на льду", - сказала Тарасова.

Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве. Кубок Первого канала состоится с 18 по 23 марта.

Валиеву дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина. По решению Спортивного арбитражного суда спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

19-летняя Валиева ранее приняла решение возобновить карьеру. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе.