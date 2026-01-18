45-летняя Винус Уильямс не сумела выйти во второй круг Australian Open

В первом круге американка проиграла сербке Ольге Данилович

СИДНЕЙ, 18 января. /ТАСС/. Бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, победительница семи турниров Большого шлема в одиночном и 14 турниров в парном разряде американка Винус Уильямс не сумела выйти во второй круг Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.

В матче первого круга Уильямс, получившая специальное приглашение на турнир (wild card), со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6 уступила сербке Ольге Данилович (без номера посева). Во втором круге Данилович сыграет с победительницей матча между американкой Коко Гауфф и представляющей Узбекистан Камиллой Рахимовой.

Уильямс 45 лет, она занимает 146-е место в мировом рейтинге. На ее счету 49 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, включая победы на Уимблдоне (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) и Открытом чемпионате США (2000, 2001). В паре американка выиграла 22 турнира под эгидой организации. Уильямс четыре раза становилась победительницей Олимпийских игр - один раз в одиночном разряде (2000) и трижды в парном (2000, 2008, 2012).

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).