Соколовская рассказала, что Валиева ждет допуск к прыжковому чемпионату России

Ранее фигуристка объявила о том, что примет участие в Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам

Камила Валиева

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Камила Валиева ждет решения Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКРР) по допуску к чемпионату России по прыжкам. Об этом ТАСС сообщила тренер Светлана Соколовская, в группе которой тренируется Валиева.

Ранее Валиева объявила о том, что примет участие в Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам.

"В планах у Камилы выступление на чемпионате России по прыжкам. Желание выступать у нее огромное, и она много работала, чтобы оно воплотилось в жизнь. Сейчас, согласно регламенту, ждем решения ФФККР по ее допуску к участию", - сказала Соколовская.

Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве.

Валиеву дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина. По решению Спортивного арбитражного суда спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

19-летняя Валиева ранее приняла решение возобновить карьеру. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе.