Вяльбе считает, что FIS больше не даст нейтральный статус российским лыжникам

На данный момент нейтральный статус получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 18 января. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) больше не выдаст нейтральный статус российским спортсменам, выступающим в лыжных гонках. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

"Все те, кто получил нейтральный статус, уже выступают. Больше уже никто не получит. Я это не обсуждаю", - сказала Вяльбе.

На данный момент нейтральный статус получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Ряд лыжников получили отказ, еще несколько спортсменов ждут ответа на заявку.