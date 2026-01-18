Наталия Шевченко выиграла масс-старт на этапе Кубка России по биатлону

Второе место заняла Тамара Дербушева, третье - Виктория Сливко

Редакция сайта ТАСС

Наталия Шевченко © Арина Антонова/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Наталия Шевченко стала победительницей масс-старта на третьем этапе Кубка России по биатлону. Соревнования прошли в Ярославской области.

Шевченко преодолела дистанцию 12 км за 32 минуты 43,7 секунды, допустив 1 промах на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Тамара Дербушева (отставание - 7 секунд; 0 промахов). Третьей финишировала Виктория Сливко (+11,6; 1).

Четвертый этап Кубка России пройдет в Златоусте с 26 февраля по 1 марта.