Вяльбе считает, что лыжнице Непряевой еще далеко до ее сестры Терентьевой

Дарья Непряева с декабря выступает на этапах Кубка мира в нейтральном статусе

КАЗАНЬ, 18 января. /ТАСС/. Выступающей на Кубке мира по лыжным гонкам россиянке Дарье Непряевой еще далеко до уровня ее старшей сестры олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой (до замужества - Непряевой). Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

"Я думаю, лидер не на Кубке мира находится, а в России ждет ребенка (Терентьева ожидает ребенка - прим. ТАСС). Не будем Наталью списывать со счетов. Дарье до Натальи очень далеко. И даже Веронике Степановой (олимпийской чемпионке - прим. ТАСС) до нее далеко", - сказала Вяльбе.

Непряевой 23 года, она с декабря выступает на этапах Кубка мира в нейтральном статусе. Лучшим ее результатом является шестое место в масс-старте на "Тур де ски". В сезоне-2924/25 она стала победительницей Кубка России.

Терентьевой 30 лет, в ее активе также одна серебряная и две бронзовые медали Олимпийских игр, серебро и две бронзовые награды чемпионатов мира. В сезоне-2021/22 она выиграла общий зачет Кубка мира и стала первой российской победительницей престижной многодневки "Тур де Ски".