Вяльбе: Большунов порадовал результатами на этапе Кубка России в Казани

В Казани лыжник одержал победу в двух гонках из трех

Александр Большунов (справа) © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 18 января. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов порадовал своими результатами на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани и показал, что является великим спортсменом. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

В Казани Большунов одержал победу в двух гонках из трех.

"Конечно, Большунов порадовал. В прошлом году он начал свои победы с Казани. Он болел на новогодних праздниках, но собрался. Александр - великий спортсмен, а великие не должны сопли распускать", - сказала Вяльбе.

Большунову 28 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".