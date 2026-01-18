Фигуристка Двоеглазова провела мастер-класс на катке в "Лужниках"

В мастер-классе приняли участие более 250 человек

Редакция сайта ТАСС

© Карина Мистюкова/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России сезона-2025/26 в одиночном катании Алиса Двоеглазова провела мастер-класс на южном катке "Лужников". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В мастер-классе приняли участие более 250 человек. Фигуристка сначала показывала и объясняла движения, после чего все повторяли их во время прохождения круга.

Двоеглазовой 17 лет, она также является двукратным серебряным призером первенства России среди юниоров.