Лыжница Непряева стала 16-й в гонке на 10 км на этапе Кубка мира

Ранее в воскресенье пятое место занял россиянин Савелий Коростелев

Редакция сайта ТАСС

Дарья Непряева © Егор Алеев/ ТАСС

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Российская лыжница Дарья Непряева заняла 16-е место в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира. Соревнования прошли в германском Оберхофе.

Непряева преодолела дистанцию за 25 минут 33,3 секунды. Победительницей этапа стала шведка Моа Илар с результатом 24 минуты 37 секунд. Ранее в воскресенье пятое место в гонке с раздельного старта занял россиянин Савелий Коростелев. Оба российских спортсмена выступают на турнире в нейтральном статусе.

Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниоров и серебряным призером мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.

Непряева и Коростелев завоевали лицензии для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне. Эти лицензии не являются именными.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 24 по 25 января в швейцарском Гомсе.