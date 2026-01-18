В ISU отреагировали на возвращение Валиевой на соревнования

Ранее фигуристка сообщила, что примет участие в Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам

Редакция сайта ТАСС

Камила Валиева © Артем Иванов/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Вопрос о допуске к национальным соревнованиям решают сами фигуристы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее Валиева объявила о том, что примет участие в Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам.

"Вопрос о допуске к национальным чемпионатам решается самими фигуристами и членами ISU", - сообщили в пресс-службе ISU.

Валиеву дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина. По решению Спортивного арбитражного суда спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

19-летняя Валиева ранее приняла решение возобновить карьеру. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе.