Овечкин отказался от участия в акции "Вашингтона" в поддержку ЛГБТ

Акция прошла в матче с "Флоридой"

Редакция сайта ТАСС

Александр Овечкин © Patrick Smith/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отказался участвовать в акции клуба в поддержку ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Флоридой". Встреча прошла в ночь на 18 января по московскому времени и завершилась победой "Флориды" со счетом 5:2.

В рамках акции игроки "Вашингтона" обмотали крюки клюшек изолентой радужных цветов. Овечкин вышел на лед с обычной клюшкой.

Овечкину 40 лет. С 2005 года он выступает за "Вашингтон". В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. Сейчас на счету россиянина 917 голов. В 2018 году Овечкин в составе "Вашингтона" стал обладателем Кубка Стэнли.