Морилов оценил пятое место лыжника Коростелева на этапе Кубка мира

По мнению эксперта, спортсмен показал очень хороший результат в раздельной гонке на 10 км классическим стилем

Савелий Коростелев © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский лыжник Савелий Коростелев показал хороший результат в раздельной гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубке мира в Германии. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр, дядя Коростелева Николай Морилов.

Коростелев занял пятое место, он преодолел дистанцию за 21 минуту 33,3 секунды. Первое место занял норвежец Мартин Нюэнгет (21 минута 9,1 секунды).

"Это очень хороший результат. Видно, что Савелий привыкает к условиям Кубка мира и улучшает свои позиции. В первую очередь он специалист дистанционных гонок, и по ним нужно оценивать его уровень", - сказал Морилов.