Сборная Сенегала выразила недовольство организацией финала Кубка Африки
Редакция сайта ТАСС
17:14
РАБАТ, 18 января. /ТАСС/. Сборная Сенегала по футболу выразила недовольство организацией финального матча Кубка африканских наций с командой Марокко из-за количества предоставленных билетов на игру для сенегальцев. Об этом сообщает пресс-служба сенегальской национальной команды.
Турнир проходит в Марокко. Финальный матч начнется в 22:00 мск.
Сборная Сенегала выигрывала Кубок африканских наций в 2021 году. Команда Марокко завоевывала титул в 1976 году.