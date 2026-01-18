ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортКубок африканских наций

Сборная Сенегала выразила недовольство организацией финала Кубка Африки

Недовольство вызвано количеством предоставленных билетов для соотечественников на финальную игру против команды Марокко
Редакция сайта ТАСС
17:14

Сборная Сенегала по футболу

© AP Photo/ Mohamed Bounaji

РАБАТ, 18 января. /ТАСС/. Сборная Сенегала по футболу выразила недовольство организацией финального матча Кубка африканских наций с командой Марокко из-за количества предоставленных билетов на игру для сенегальцев. Об этом сообщает пресс-служба сенегальской национальной команды.

Турнир проходит в Марокко. Финальный матч начнется в 22:00 мск.

Сборная Сенегала выигрывала Кубок африканских наций в 2021 году. Команда Марокко завоевывала титул в 1976 году. 