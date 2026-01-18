Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Фил Гойетт

Ему было 92 года

Редакция сайта ТАСС

Фил Гойетт, 1964 год © AP Photo

ОТТАВА, 18 января. /ТАСС/. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Монреаля" канадский хоккеист Фил Гойетт умер на 93-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба "Монреаля".

Помимо "Монреаля", Гойетт выступал в НХЛ за "Сент-Луис", "Баффало" и "Нью-Йорк Рейнджерс". По окончании игровой карьеры был тренером "Нью-Йорк Айлендерс".

Гойетт выиграл четыре Кубка Стэнли подряд в период с 1957 по 1960 год. В сезоне-1969/70 он стал обладателем "Леди Бинг трофи", который присуждается игроку, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким мастерством.