Тренер сборной Сенегала увел команду с поля в финале Кубка Африки

Через 15 минут игроки сборной Сенегала вернулись на поле

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS

РАБАТ, 19 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв увел игроков команды с поля во время финального матча Кубка африканских наций по футболу против сборной Марокко. Турнир проходит в Марокко.

В компенсированное ко втором тайму время при счете 0:0 после видеопросмотра был отменен гол сборной Сенегала. Затем после видеопросмотра в ворота сенегальцев был назначен пенальти.

Через 15 минут футболисты сборной Сенегала вернулись на поле. Вратарь команды Эдуар Менди намертво поймал мяч после удара с пенальти в исполнении марроканца Браима Диаса. Основное время завершилось со счетом 0:0.

Сборная Сенегала побеждала на Кубке африканских наций в 2021 году. Команда Марокко выигрывала титул в 1976 году.