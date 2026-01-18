Кучеров первым из россиян достиг отметки в 70 очков в сезоне НХЛ

Нападающий "Тампы" сделал голевой пас в игре с "Далласом" (4:1)

Редакция сайта ТАСС

Никита Кучеров (слева) © Stacy Revere/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился голевой передачей в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Далласом" и достиг отметки в 70 очков за сезон. Встреча завершилась победой "Тампы" со счетом 4:1.

Кучеров сделал голевой пас на вторую, победную шайбу, автором которой стал Брэндон Хэйгл. В активе Кучерова в текущем сезоне 24 гола и 46 результативных передач. Россиянин занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров турнира, уступая канадцам Коннору Макдэвиду (83 очка), Натану Маккиннону (82) и Маклину Селебрини (72).

"Тампа" после 47 матчей набрала 64 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Даллас" с 63 очками в 49 играх располагается на 2-й строчке в Центральном дивизионе.

В следующем матче "Тампа" примет "Сан-Хосе", "Даллас" дома сыграет с "Бостоном". Обе встречи пройдут в ночь на 21 января по московскому времени.