Даниил Медведев с победы стартовал на Australian Open

В матче первого круга российский теннисист обыграл нидерландца Йеспера де Йонга

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © AP Photo/ Dita Alangkara

СИДНЕЙ, 19 января. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл нидерландца Йеспера де Йонга в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Медведева, посеянного на турнире под 11-м номером. Во втором круге первая ракетка России сыграет с французом Кентеном Гали.

Медведеву 29 лет, он занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Де Йонгу 25 лет, он располагается на 73-м месте в мировом рейтинге. На его счету нет выигранных титулов в ATP, на турнирах Большого шлема он не проходил дальше второго раунда.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.