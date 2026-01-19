Захарова проиграла шестой ракетке мира на Australian Open

Российская теннисистка в первом круге уступила американке Джессике Пегуле

Редакция сайта ТАСС

Анастасия Захарова © AP Photo/ Asanka Brendon Ratnayake

СИДНЕЙ, 19 января. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Захарова проиграла американке Джессике Пегуле в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Пегулы, посеянной на турнире под шестым номером. В следующем раунде американка сыграет против соотечественницы Маккартни Кесслер.

Захаровой 24 года, она занимает 105-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка ни разу не побеждала на турнирах под эгидой организации, ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.