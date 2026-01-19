Бразильский "Интернасьональ" согласовал трансфер футболиста ЦСКА Вильягры

Аргентинец выступает за московский клуб с марта 2025 года

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник ЦСКА Родриго Вильгра © Александр Щербак/ ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 января. /ТАСС/. Бразильский футбольный клуб "Интернасиональ" договорился о трансфере полузащитника российского ЦСКА Родриго Вильягры. Об этом сообщила пресс-служба "Интернасьоналя".

"В ближайшие дни спортсмен прибудет в Порту-Алегри для прохождения медицинского осмотра и завершения необходимых юридических и административных процедур, - говорится в сообщении. - После завершения этих этапов и успешного прохождения медицинского осмотра игрок будет официально объявлен игроком клуба на сезон 2026 года и присоединится к профессиональной команде на тренировочной базе под руководством тренера Пауло Пеццолано".

Вильягре 24 года, он выступает за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне аргентинец провел за клуб 11 матчей в различных турнирах, не отметившись результативными действиями. Ранее он выступал за аргентинские "Ривер Плейт", "Тальерес" и "Росарио".