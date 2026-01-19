Теннисистка Селехметьева впервые вышла во второй круг турнира Большого шлема

В первом круге Australian Open она обыграла немку Эллу Зайдель

СИДНЕЙ, 19 января. /ТАСС/. Россиянка Оксана Селехметьева победила немку Эллу Зайдель в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:0 в пользу россиянки. В следующем раунде Селехметьева сыграет с победительницей противостояния между Зариной Дияс из Казахстана и Паулой Бадосой из Испании (25-й номер посева).

Селихметьевой 23 года, она занимает 101-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Спортсменка впервые вышла во второй круг турнира Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.