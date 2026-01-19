Янчук назвал ожидаемой победу Даниила Медведева в первом круге Australian Open

Российский теннисист обыграл нидерландца Йеспера де Йонга

Даниил Медведев © AP Photo/ Dita Alangkara

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев одержал ожидаемую и закономерную победу над представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Медведева.

"Это ожидаемая и закономерная победа, - сказал Янчук. - Медведев должен был проходить такого соперника, он значительно превосходит его в классе. Все идет нормально, пока на старте этого сезона он выглядит довольно уверенно".

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.