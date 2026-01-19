Кафельников: Медведев и Рублев выполняют задачу минимум на Australian Open

Российские теннисисты успешно преодолели первый круг турнира

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев удачно стартовали на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

Медведев в первом круге обыграл нидерландца Йеспера де Йонга со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2), Рублев был сильнее итальянца Маттео Арнальди (6:4, 6:2, 6:3).

"По старту ребят никаких серьезных выводов пока делать нельзя, - сказал Кафельников. - Молодцы, что выиграли, задачу минимум выполняют - выходить во вторую неделю надо. Хорошо, что выиграли в трех сетах, сэкономили силы - это не пять сетов гонять".