Хлебушек насущный. Панарин может покинуть "Рейнджерс" и перейти к Овечкину

Клуб из Нью-Йорка не намерен продлевать контракт с российским форвардом

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин по прозвищу Хлебушек с большой долей вероятности не станет продлевать контракт, который истекает этим летом. Форвард до начала марта может быть обменян в другую команду, которая, вероятно, будет играть в плей-офф, куда "Рейнджерс" уже вряд ли выйдут.

Команда находится на последнем месте в Восточной конференции, от зоны плей-офф "Рейнджерс" отстает на восемь очков. ​О глобальных изменениях в "Рейнджерс" заговорили после того, как команда неудачно провела концовку декабря и начало января. В последних 10 матчах нью-йоркцы потерпели восемь поражений, были среди них и крупные - от "Бостона" (2:10) и "Оттавы" (4:8). Форвард "Бостона" Марат Хуснутдинов в той игре забросил четыре шайбы. Только в субботу "Рейнджерс" прервали серию из пяти поражений, обыграв "Филадельфию" (6:3).

​Еще 16 января генеральный менеджер клуба Крис Друри в открытом письме сообщил, что "Рейнджерс" могут расстаться с рядом игроков, которые выступали за клуб на протяжении долгих лет, ради перестройки. Напрашивается вывод, что в первую очередь клуб расстанется с хоккеистами, чей контракт истекает в июне следующего года. Одним из таких игроков является Панарин. Но не исключено, что клуб в результате обмена могут покинуть и те игроки, чей контракт еще будет действовать.

​Позднее в тот же день телеканал Sportsnet сообщил, что "Рейнджерс" не станут предлагать новый контракт Панарину, который выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. Лучший новичок НХЛ 2016 года перешел в клуб из Нью-Йорка из "Коламбуса" как один из самых востребованных неограниченно свободных агентов. Россиянин тогда отказался переходить во "Флориду", которая в 2024 и 2025 годах выиграла Кубок Стэнли, "Нью-Йорк Айлендерс" и "Чикаго" и заключил с клубом из Нью-Йорка контракт на семь лет на общую сумму в $81,5 млн. Среднегодовой доход Панарина составил более $11,6 млн, что сделало его на тот момент самым высокооплачиваемым российским хоккеистом и вторым по этому показателю после нападающего "Эдмонтона" Коннора Макдэвида. С той поры зарплаты возросли, и уже с сезона-2026/27 лидером по этому показателю будет соотечественник Панарина Кирилл Капризов ($136 млн за восемь лет и $17 млн в среднем в год).

В "Рейнджерс" Панарин не разочаровал, подтвердив статус звезды. В 2023 году он оформил первый в карьере покер. В следующем году он стал четвертым в истории российским хоккеистом, набравшим не менее 120 очков за регулярный чемпионат. В январе этого года он достиг отметки в 600 очков за "Рейнджерс" в регулярных чемпионатах. На новость о решении клуба о непродлении контракта Панарин отреагировал двумя голами в матче с "Филадельфией", а его результативная серия составляет уже девять матчей.

В чем причины неудач "Рейнджерс"

Игрой в матче с "Филадельфией" Панарин словно дал понять, что не хотел бы покидать "Рейнджерс". "Трудно сказать, что я чувствую. Я все еще в замешательстве, но руководство решило пойти в другом направлении. Я принимаю это. Сейчас я игрок "Рейнджерс", поэтому буду выкладываться в каждой игре на 100%", - привел комментарий Панарина журналист Винс Меркольяно на своей странице в X. ​В контракте Панарина есть пункт о полном запрете на обмены. Чтобы совершить сделку с участием российского форварда до закрытия трансферного окна в НХЛ (6 марта), клуб должен получить разрешение у игрока на обмен.

Еще совсем недавно дела у "Рейнджерс" шли достаточно неплохо. В 2022 и 2024 годах клуб доходил до полуфинала плей-офф, выиграл Президентский кубок (2023/24) как лучшая команда регулярного чемпионата. Но с прошлого сезона результаты команда пошли по нисходящей. Можно допустить, что две неудачи в борьбе за выход в финал (в последний раз команда выигрывала Кубок Стэнли в 1994 году) могли психологически сказаться на игре "Рейнджерс" и особенно ее лидеров - Панарина, ведущего защитника Адама Фокса, голкипера Игоря Шестеркина, форварда Мики Зибанежада. После невыхода команды в плей-офф в 2025 году пост главного тренера покинул Питер Лавиолетт. Сменивший его Майк Салливан, который в 2016 и 2017 годах выигрывал Кубок Стэнли с "Питтсбургом", ситуацию исправить, по-видимому, не сможет, поскольку находится уже не в той форме, что лет 10 назад.

На игру команды повлияли и травмы Шестеркина и Фокса. После повреждения россиянина в первых числах января "Рейнджерс" проиграли пять матчей подряд, пропустив порядка 30 шайб, а Джонатана Куика, который является бэкапом россиянина, меняли дважды по ходу игр. Во встрече против "Оттавы" при счете 0:6 его заменил бывший голкипер ЦСКА Спенсер Мартин.

За исключением Панарина, команда в атаке выглядит растерянной. Главным вопросом является то, захочет ли он сам остаться в этом коллективе на оставшиеся полгода или попросит обмена в команду, в которой он сможет поиграть в плей-офф. По сообщению журналиста Эллиотта Фридмана, возможность взять Панарина рассматривают нынешний лидер регулярного чемпионата "Колорадо", обладатель Кубка Стэнли последних двух сезонов "Флорида", которая пока идет вне зоны плей-офф, а также "Миннесота", за которую выступают четверо россиян, и "Вашингтон" Александра Овечкина.

Нужно учитывать, есть ли у клубов, претендующих на Панарина, место под потолком зарплат ($95,5 млн), правило которого действует теперь и в плей-офф. Ряду клубов в этом плане может облегчить задачу, если они поместят кого-то из травмированных игроков в LTIR - список с надолго травмированными хоккеистами, что освобождает место под потолком. К примеру, если "Вашингтон" внесет в такой долгосрочный список травмированных игроков крайнего нападающего Пьера-Люка Дюбуа (среднегодовая зарплата $8,5 млн), чье возвращение ожидается только в марте, то клубу хватит половины зарплаты Панарина (другую половину может выплачивать "Рейнджерс"), чтобы уместиться под потолком. Место под ним имеет и нынешний лидер Востока "Каролина".

Рустам Шарафутдинов