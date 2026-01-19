Каливод: теннисистки Александрова и Винус Уильямс могут хорошо сыграть в паре

В первом круге Australian Open россиянка и американка сыграют с колумбийкой Эмилианой Аранго и француженкой Эльзой Жакмо

Редакция сайта ТАСС

Екатерина Александрова © Lintao Zhang/ Getty Images

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова и победительница семи турниров Большого шлема в одиночном разряде американка Винус Уильямс могут достойно выступить на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в парном разряде. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Каливод.

"За ними будет очень интересно посмотреть. На этом матче точно будет много болельщиков, потому что Винус Уильямс - это "касса", как сказали бы в одном советском фильме, - сказал Каливод. - Винус вполне может перекрыть половину корта и хорошо подавать, обводить игрока у сетки. Я думаю, они могут хорошо выступить на Australian Open".