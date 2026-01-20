Статья

Невероятные приключения иностранцев в "Спартаке"

Рассуждаем о наставниках красно-белых, которые запомнились на посту главного тренера команды

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо © Александр Щербак/ ТАСС

В одном известном советском фильме говорилось: "Кто нашел друга, тот нашел клад". Для московского "Спартака" этим другом в свое время оказался Олег Романцев, с которым команда девять раз становилась чемпионом страны, доходила до полуфиналов главных европейских турниров, а также четырежды выигрывала национальный кубок. Однако в начале этого века в руководстве красно-белых начались шатания, в результате чего Романцев покинул клуб, и с тех пор "Спартак" находится в вечном поиске сокровищ, регулярно меняя тренеров, причем по необъяснимой причине большие надежды клуб возлагает чаще на зарубежных специалистов. За последние 22 года красно-белыми руководили 17 тренеров (без учета и. о.), среди которых 11 являются иностранцами. Последним россиянином на тренерском мостике "Спартака" был Олег Кононов, который покинул команду больше шести лет назад.

После него клуб возглавляли пять иностранцев подряд, а пару недель назад шестым в этом списке стал испанец Хуан Карседо. О его перспективах в стане красно-белых мы уже размышляли, а сейчас хотелось бы вспомнить о наследии, которое оставили другие иностранные тренеры "Спартака".

Невио Скала

Невио Скала © Игорь Уткин/ ТАСС

Для итальянского специалиста "Спартак" был не первым клубом из Восточной Европы, ранее тренер успешно работал в донецком "Шахтере". Тем не менее руководить вчерашним гегемоном России оказалось гораздо сложнее: в "Спартаке" творился бардак, клуб массово закупался игроками из Южной Америки и Румынии, которые, по признанию Скалы, были ему не нужны, владельцем команды только-только стал Леонид Федун, стабильной вертикали управления еще фактически не было. Финальным штрихом этой картины хаоса стала дисквалификация Егора Титова на год за употребление допинга. Скала спустя годы жаловался, что руководство "Спартака" заранее не предупредило его о возможной потере лидера клуба, вокруг которого тренер планировал строить всю игру команды.

Тем не менее, несмотря на кучу проблем, "Спартак" хорошо стартовал в чемпионате, идя в тройке лидеров после первых семи туров. Однако затем последовала шестиматчевая серия поражений, которая предопределила место команды в середине таблицы. Учитывая непростые отношения Скалы с тогдашним генеральным директором "Спартака" Юрием Перваком, ухудшение результатов быстро привело к отставке, причем случилась она после победного матча с "Крыльями Советов" (3:1). Вот как вспоминал свой уход из клуба итальянец в интервью "Спорт-Экспрессу": "На первый план вышел синьор Первак, который, считаю, принес "Спартаку" много вреда. Так получилось, что мы с ним поссорились и я вынужден был уйти. Федун тогда еще не успел полностью войти в курс дел, и ситуация в "Спартаке" во многом была в руках Первака. Поэтому другого выхода, кроме отставки, у меня не оказалось. Жаль, потому что, поработай мы подольше с Федуном и "Лукойлом", успели бы сделать многое. Будь у меня еще год — мы построили бы "Спартак" в лучшем виде! Но, к сожалению, я попал в Москву в неправильное время, когда клуб не управлялся настоящими футбольными менеджерами".

Несмотря на то что Скала проработал в "Спартаке" меньше года, он оставил заметный след в клубе. Тренер сыграл большую роль в приобретении "Спартаком" Неманьи Видича, также при итальянце в клуб пришли Клементе Родригес и Мартин Йиранек, которые стали одними из лидеров команды в следующих сезонах. А еще под крылом Скалы свой первый опыт работы тренером во взрослом футболе получил Андрей Талалаев, который сейчас со скромной "Балтикой" борется если не за чемпионство, то за медали точно.

После Скалы "Спартак" с разными тренерами три года подряд был очень близок к трофеям, но постоянно оставался ни с чем. А далее случился провал в первой части сезона 2008 года, когда при Станиславе Черчесове "Спартак" умудрился на ранних стадиях вылететь из всех кубковых турниров, а в чемпионате регулярно терял очки. Тогда Леонид Федун неожиданно решил сделать ставку на малоопытного Микаэля Лаудрупа, которого посоветовал назначить Валерий Карпин.

Микаэль Лаудруп

Микаэль Лаудруп © Виталий Белоусов/ ТАСС

Датчанин до работы в "Спартаке" неплохо проявил себя в "Брондбю" и "Хетафе", однако больше нигде не тренировал, поэтому решение Федуна казалось рискованным. Лаудруп принял красно-белых, когда те шли в тройке лидеров в чемпионате, хотя и отставали от лидирующего "Рубина" на девять очков. Исходя из этого, главной задачей для датчанина было сохранить текущие позиции и попасть в еврокубки. С этим Лаудруп не справился, "Спартак" одержал три победы в 10 играх и финишировал восьмым. Далее была неудача в Кубке УЕФА, где красно-белые вылетели с группового этапа, так "Спартак" в 2009 году впервые за долгое время остался без еврокубков. Впрочем Лаудрупа сложно винить, у него не было времени что-то глобально поменять в команде. Зимнее межсезонье должно было помочь, но, как выяснилось позднее, терпение Федуна уже тогда было на исходе.

Лаудрупа уволили спустя четыре тура после старта нового чемпионата, "Спартак" набрал лишь четыре очка, но такое импульсивное решение владельца клуба все равно удивило, хотя понять его можно: за полгода прогресса в игре так и не случилось. О наследии датчанина говорить сложно, после Лаудрупа роль тренера примерил на себя Карпин, с которым "Спартак" уже выглядел совершенно иначе. Можно отметить разве что переход Алекса, который сходу начал феерить, но на этом все.

После "Спартака" Лаудруп смог добиться успехов в "Суонси" и катарской "Лехвии", но стать топовым тренером так и не смог, пополнив число легендарных футболистов, у которых не получилось раскрыться в роли наставников. А "Спартак" в сезоне-2009/10 взлетел вверх и боролся с "Рубином" за чемпионство, но проиграл три последних матча и финишировал вторым. Затем Карпин несколько лет безуспешно пытался привести "Спартак" к золоту, но после очередного сезона без трофеев решил уступить место тренера другому иностранцу.

Унаи Эмери

Унаи Эмери © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Эмери прибыл в "Спартак" с репутацией опытного и успешного тренера благодаря четырехлетнему периоду работы с "Валенсией", которая при испанце стабильно входила в тройку сильнейших в чемпионате, уступая лишь "Барселоне" и "Реалу". Высокие ожидания от его прихода в "Спартак" были оправданы на старте: три победы в первых турах чемпионата России и выход в групповой этап Лиги чемпионов после победы над "Фенербахче" по сумме двух матчей в квалификации. Однако в дальнейшем "Спартак" начало лихорадить: в чемпионате начались регулярные потери очков, также клуб вылетел из Кубка России, а в Лиге чемпионов досрочно занял последнее место в группе, не сумев составить конкуренцию "Бенфике" и "Селтику". К внутренним проблемам добавился конфликт тренера с Валерием Карпиным, который был одним из тех, кто приглашал Эмери в клуб. Окончательно руководство приняло решение уволить испанца после крупного поражения от московского "Динамо" со счетом 1:5, "Спартак" тогда занимал седьмое место в чемпионате.

По словам Эмери, он не получил должной поддержки и практически не имел влияния на трансферы в "Спартаке". Испанец также признал, что ему не удалось наладить атмосферу в раздевалке, в частности из-за конфликта с Артемом Дзюбой, который не случайно после разгрома от "Динамо" произнес то самое "тренеришка" в адрес Эмери. Хотя в начале работы испанца многие игроки, включая Дзюбу, позитивно высказывались о наставнике, отмечая его внимание к деталям в тренировочном процессе, который, к слову, организовывал в том числе и Хуан Карседо. Сегодняшний наставник "Спартака" ранее входил в тренерский штаб Эмери. Тем не менее все это осталось в прошлом, а в сезоне-2012/13 Карпин вновь взял в руки бразды правления командой и за следующие полтора года ничего значимого не добился, постоянно находясь со "Спартаком" где-то около четвертого места.

Мурат Якин

Мурат Якин © Артем Коротаев/ ТАСС

Новый иностранец возглавил "Спартак" уже в сезоне-2014/15. До этого Якин несколько лет успешно тренировал швейцарские клубы, включая "Базель", с которым тренер дважды выигрывал чемпионат и один раз национальный кубок. В "Спартаке" поначалу все тоже складывалось: команда одержала четыре победы в первых пяти матчах чемпионата, при этом все игры команда проводила в гостях из-за неготовности нового домашнего стадиона. Однако уже осенью "Спартак" угодил в кризис: в чемпионате вновь начались регулярные потери очков, а в Кубке России команда вылетела от казанского "Рубина". Единственным светлым пятном в игре красно-белых был Квинси Промес, на которого Якин делал большую ставку. Новичок с ходу стал лучшим бомбардиром команды, но его усилий не хватило, чтобы "Спартак" вернулся в еврокубки, команда второй год подряд заняла шестое место.

За исключением удачного внедрения в состав Квинси Промеса, который раскрылся еще до перехода в "Спартак", в работе Якина в России сложно выделить что-то положительное. Швейцарцу дали много времени, у команды не было еврокубков, но построить топовую команду он так и не смог. Впоследствии Якин вернулся к работе в Швейцарии, где с 2021 года весьма успешно тренирует национальную сборную. А руководство "Спартака" попыталось сделать ставку на не просто отечественного специалиста, а еще и на спартаковца, клуб возглавил Дмитрий Аленичев. С ним получилось так себе: пятое место и вылет в начале следующего сезона из квалификации Лиги Европы, после чего началась сказка.

Массимо Каррера

Массимо Каррера © Сергей Бобылев/ ТАСС

История единственного тренера "Спартака", который привел команду к чемпионству после эпохи Романцева, похожа на голливудский фильм. Изначально Каррера приходил в клуб в качестве тренера, отвечающего за оборону. Ранее итальянец долгое время был ассистентом Антонио Конте и некоторое время даже руководил "Ювентусом" с приставкой "и. о.". В "Спартаке" Каррера также стал исполняющим обязанности главного тренера. Планировалось, что итальянец пробудет им недолго, руководство уже было близко к согласованию контракта с Курбаном Бердыевым. Но тот внезапно отказался, а "Спартак" начал побеждать, в результате чего было решено оставить на посту главного тренера Карреру. "Спартак" захватил лидерство в чемпионате с четвертого тура и с тех пор ни разу не покидал первую строчку, набрав в чемпионате 69 очков — это один из лучших чемпионских показателей в современной истории РПЛ.

Следующий сезон получился противоречивым: после победы в Суперкубке России "Спартак" забуксовал на старте чемпионата, но позже выдал 18-матчевую беспроигрышную серию, благодаря которой забрался в тройку лидеров. В итоге подопечные Карреры финишировали третьими, а в Кубке России дошли до полуфинала, где по пенальти уступили "Тосно". В Лиге чемпионов "Спартак" запомнился как разгромным поражением от "Ливерпуля" со счетом 0:7, так и победой над "Севильей" (5:1), выйдя с третьего места в плей-офф Лиги Европы, где в 1/16 финала красно-белые уступили "Атлетику" из Бильбао (3:4 по сумме двух матчей).

Сезон-2018/19, за исключением вылета из квалификации Лиги чемпионов, "Спартак" начал удачно, находясь на втором месте в РПЛ после шести туров, но продажа Промеса сильно ударила по команде: красно-белые в чемпионате начали чередовать ничьи с поражениями, вместе с этим у Карреры возник конфликт с капитаном команды Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко, которых он отправил в дубль. Инсайдеры сообщали, что тренер потерял контакт с раздевалкой, и после поражения от тульского "Арсенала" совет директоров клуба принял решение уволить итальянца, встав на сторону футболистов. Впрочем, сейчас сложно сказать, было ли то решение верным. Сменить наставника проще, чем обновлять половину состава, к тому же к Каррере возникало много вопросов в последние месяцы его работы в клубе. С другой стороны, пришедший ему на смену Олег Кононов тоже провалился, попав под беспрецедентное давление со стороны болельщиков "Спартака". Как бы там ни было, карьера итальянца быстро пошла на спад, а красно-белые на время выбыли из числа главных претендентов на чемпионство.

Доменико Тедеско

Доменико Тедеско © Станислав Красильников/ ТАСС

После неудачи Кононова посреди сезона-2019/20 "Спартак" пришел спасать Тедеско. Как это часто бывает, сразу наладить результаты команды у немца не получилось, хотя в Кубке России красно-белые дошли до полуфинала, где уступили "Зениту" (1:2). В скомканном из-за пандемии коронавируса чемпионате "Спартак" занял седьмое место, но Тедеско решили дать полноценный сезон для построения новой команды и не прогадали: в первой части сезона-2020/21 спартаковцы шли на равных с "Зенитом", пару раз даже становясь лидерами по итогам тура, но в конце осенней части потерпели два поражения подряд, в том числе уступив прямому конкуренту, из-за чего сильно усложнили себе борьбу за золото.

Вместе с этим Тедеско объявил об уходе из клуба по окончании сезона, причины были не футбольные, а бытовые: "Это было очень сложное решение для меня. Я горд быть тренером такого огромного клуба, всегда буду гордиться этим. Но ситуация с коронавирусом… У нас полный локдаун в Германии, я хочу быть ближе к семье. Ситуация изменилась. Когда я подписывал контракт, границы были открыты, мы могли видеться с семьей, но сейчас ситуация изменилась. Это главная причина, по которой я принял такое решение. Это самое сложное решение в моей карьере. "Спартак" для меня семья, я верю в наших игроков".

В весенней части чемпионата "Спартак" выглядел хорошо, но пройти дистанцию идеально не смог, финишировав вторым. После очередного успеха иностранца во главе красно-белых руководство клуба окончательно переключилось на зарубежных специалистов, начиная с Тедеско "Спартаком" рулят только они.

Руй Витория

Руй Витория © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Португалец завоевал гору трофеев на внутренних соревнованиях с "Бенфикой", однако в "Спартаке" у тренера начались проблемы с самого начала. В юбилейном, 100-м, сезоне в истории красно-белых руководство ставило максимальные задачи, однако, кроме Мозеса и Кофрие, команду никак не усилили. Неудивительно, что "Спартак" начал плохо: клуб сразу вылетел из квалификации Лиги чемпионов, а в чемпионате стартовал с двух поражений в первых трех матчах. Далее ситуация в национальном первенстве не улучшалась, "Спартак" шел в середине таблицы, а после унизительного поражения от "Зенита" (1:7) Витория был уже очень близок к отставке.

Тем не менее в работе португальца была и другая сторона — Лига Европы. "Спартаку" досталась непростая группа с "Наполи", "Лестером" и "Легией", однако красно-белые смогли занять первое место в еврокубковой группе впервые с 1995 года. Победа в решающем матче против "Легии" была добыта благодаря Александру Селихову, который отразил пенальти на восьмой компенсированной минуте ко второму тайму. Несмотря на успех, руководство расторгло контракт с Виторией уже через неделю, доверив вторую часть юбилейного сезона Паоло Ваноли.

Паоло Ваноли

Паоло Ваноли © Сергей Бобылев/ ТАСС

Итальянскому тренеру сразу купили Николсона, Хлусевича, а еще арендовали Мартинса. Впрочем, с усиленным составом "Спартак" выступал примерно так же, как и в первой части сезона, только роль отдушины с Лиги Европы, откуда клуб был отстранен из-за начала специальной военной операции, принял на себя Кубок России, где "Спартак" при Ваноли прошел "Кубань", ЦСКА и "Енисей", а в финале со счетом 2:1 было повержено московское "Динамо". Трофей в юбилейный сезон завоевать все-таки удалось, хотя в чемпионате красно-белые заняли рекордно низкое для себя в новейшей истории 10-е место, так же плохо было лишь в год ухода Романцева. По понятным причинам Ваноли после победы в кубке ушел из "Спартака", начав строить тренерскую карьеру в Италии, что у него получается с переменным успехом. А московский клуб стоял на пороге больших перемен.

Гильермо Абаскаль

Гильермо Абаскаль © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Из-за международной изоляции найти иностранного тренера летом 2022-го было очень сложно, однако руководство "Спартака" уже не доверяло отечественным специалистам, поэтому пошло на риск, назначив на должность малоизвестного наставника из Испании. Вместе с этим компания "Лукойл" стала единоличным владельцем клуба, выкупив все акции "Спартака". Федун ушел из числа акционеров и сложил с себя все руководящие полномочия, включая пост президента и председателя совета директоров. Его эпоха в управлении красно-белыми была завершена, а на руководящие должности пришли топ-менеджеры "Лукойла".

Абаскаль начал в "Спартаке" очень удачно, проведя первую часть сезона-2022/23 практически идеально, за исключением небольшого кризиса в начале осени. Команда уходила на зимний перерыв на втором месте, и новое руководство клуба решило продлить с испанцем контракт до 2025 года. При менеджерах "Лукойла" доверие к иностранным специалистам стало запредельным, однако с Абаскалем такой подход не оправдал себя. Уже в весенней части чемпионата тренер начал непонятные эксперименты с составом команды, в результате чего "Спартак" завоевал только бронзу. Абаскалю дали новый шанс и полностью удовлетворили его трансферные пожелания, однако в новом сезоне команда, уже находясь за пределами тройки лидеров, продолжила демонстрировать невнятную игру, весной терпение руководства наконец лопнуло.

Деян Станкович

Деян Станкович © Софья Сандурская/ ТАСС

История последнего тренера в нашем списке удивительным образом схожа с историей Абаскаля, хотя вводные данные отличались. На радость Александру Мостовому руководство "Спартака" назначило тренера с большим игровым опытом, причем в европейских топ-клубах. Также Станкович уже имел тренерский послужной список, завоевав чемпионство в Сербии и Венгрии. Однако дальше начинаются одни сходства.

Станкович удачно начал в "Спартаке" и после первых туров находился в лидирующей группе. Далее последовал небольшой кризис, после которого последовала удивительная семиматчевая победная серия. Такого не было со времен Романцева. Ключевые летние приобретения "Спартака", благодаря которым удался такой перформанс, — Барко и Маркиньос, они сходу стали лидерами команды. Особую роль также играл Манфред Угальде, который раззабивался в конце осени. В начале весны "Спартак" продолжил свою победную серию, а после виктории над "Зенитом" (2:1) показалось, что команда имеет реальные шансы завоевать чемпионский титул. Но затем все пошло как у Абаскаля: непонятные решения, потери очков и лишь четвертое место.

Несмотря на это, руководство "Спартака" вновь решило оказать поддержку зарубежному специалисту, продлив контракт со Станковичем. Что было дальше, вы, наверное, помните: в текущем сезоне РПЛ "Спартак" сразу начал терять очки, после была скандальная дисквалификация Станковича на месяц, заявления тренера о желании вернуться домой и увольнение по соглашению сторон. Так "Спартак" пришел к той точке, где находится сейчас: на шестом месте и с новым наставником.

История повторяется?

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо © Александр Щербак/ ТАСС

Этот вопрос должен мучать сейчас всех болельщиков красно-белых. После Абаскаля и Станковича стало модно ругать руководство "Спартака" за недоверие к отечественным тренерам. С одной стороны, в этом есть логика, ведь, окунувшись в историю работы всех иностранных специалистов в "Спартаке" в XXI веке, мы с вами увидели, что большинство из них проваливались, трофеи завоевали лишь Каррера и Ваноли. С другой стороны, с российскими специалистами "Спартак" и вовсе ничего не выиграл, а значит, дело явно не в национальности. Шансы у Карседо добиться успехов, безусловно, есть, особенно если руководство будет так же терпеливо, как было со Станковичем и Абаскалем. Но очередная неудача также не станет сенсацией.

Денис Бояров