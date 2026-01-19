Мирра Андреева с победы стартовала на Australian Open

Россиянка победила Донну Векич из Хорватии со счетом 4:6, 6:3, 6:0

Мирра Андреева © Cameron Spencer/ Getty Images

СИДНЕЙ, 19 января. /ТАСС/. Первая ракетка России Мирра Андреева победила Донну Векич из Хорватии в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:0 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под восьмым номером. В следующем раунде россиянка сыграет с Марией Саккари из Греции.

Андреевой 18 лет. Она является седьмой ракеткой мира, в активе россиянки четыре победы на турнирах WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Векич 29 лет, она располагается на 72-й строчке в мировом рейтинге и побеждала на четырех турнирах под эгидой WTA. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.