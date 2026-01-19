Врачи футзальной команды "Новая генерация" спасли жизнь человеку в самолете

Во время рейса Новосибирск - Москва один из пассажиров потерял сознание, у мужчины произошла остановка дыхания и наблюдались эпилептические судороги

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Врач и массажист футзальной команды "Новая генерация" спасли жизнь пассажиру рейса Новосибирск - Москва. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Команда возвращалась из Новосибирска после матча Суперлиги с "Сибиряком" (7:2). Во время рейса один из пассажиров потерял сознание, у мужчины произошла остановка дыхания, также наблюдались эпилептические судороги. Врач "Новой генерации" Ольга Прокошева и массажист клуба Николай Распутин провели экстренную сердечно-легочную реанимацию. Мужчина пришел в сознание и после приземления был передан бригаде скорой помощи.

"Новая генерация" после 30 игр занимает 10-е место в Суперлиге, набрав 30 очков. Следующий матч команда проведет 15 февраля дома против петербургского "Кристалла".