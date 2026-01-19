В "Реал Сосьедад" были бы рады видеть Карпина главным тренером команды

Ранее главный тренер сборной России допустил, что в будущем может возглавить испанские "Реал Сосьедад" или "Сельту"

Валерий Карпин, 2003 год © Ross Kinnaird/ Getty Images

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад" будет рад, если главный тренер сборной России Валерий Карпин в будущем возглавит команду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее Карпин допустил, что в будущем может возглавить испанские "Реал Сосьедад" или "Сельту".

"Для нас было бы удовольствием принять легенду клуба Валерия Карпина в качестве тренера", - сообщили в пресс-службе.

В период тренерской карьеры Карпин возглавлял московский "Спартак", испанскую "Мальорку", армавирское "Торпедо", "Ростов" и столичное "Динамо". Сборную России он возглавляет с 2021 года. Соглашение Карпина со сборной действует до июля 2028 года.

В качестве игрока Карпин выступал за "Сельту" с 1997 до 2002 год, проведя за клуб 218 матчей, в которых забил 39 голов и отдал 16 результативных передач. В составе команды Карпин выиграл Кубок Интертото (2000). Позднее россиянин перешел в "Реал Сосьедад", за который с 2002 по 2005 год сыграл 194 матча, забив 37 голов и отдав 9 голевых передач.