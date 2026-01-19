Представители свыше 40 регионов России ожидаются на Югорском лыжном марафоне

Марафон состоится 4-5 апреля, на 19 января зарегистрировано 1 409 человек

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 января. /ТАСС/. Заявки на участие в Югорском лыжном марафоне, который пройдет 4-5 апреля 2026 года в Ханты-Мансийске, подали свыше 1,4 тыс. человек из 41 региона страны. Самым возрастным участником на текущий момент является житель Москвы - ему 85 лет, сообщил ТАСС президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев.

"На 19 января зарегистрировано 1 409 человек из 41 субъекта России. Самый возрастной - 85 лет (Москва), самый юный 2 года - (Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что при этом заявок от иностранных участников в настоящее время нет.

По данным организаторов, в 2026 году, если позволят погодные условия, финиш Югорского лыжного марафона планируется на центральной площади Ханты-Мансийска, поскольку это будет очень зрелищно для болельщиков и участников. Запланированы дистанции 50, 25, 15 и 5 км свободным стилем и 50, 25 и 15 классическим стилем, а также ретро-гонка и детский забег. Дементьев отметил, что организаторы намерены предпринять все зависящее, чтобы несмотря на возможные капризы погоды и в случае ранней весны трасса была максимально готова для стартов.

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года, организаторами гонки выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, "Юграмегаспорт", Федерация лыжных гонок Югры.