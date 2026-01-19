Билялов стал четвертым вратарем, одержавшим 200 побед в КХЛ

Больше побед в активе Константина Барулина (258), Александра Еременко (299) и Василия Кошечкина (378)

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов © Егор Алеев/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 19 января. /ТАСС/. Вратарь казанского "Ак Барса" Тимур Билялов одержал 200-ю победу в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Голкипер установил достижение в гостевом матче против "Адмирала" из Владивостока (5:2). Больше побед в КХЛ среди вратарей только у Константина Барулина (258), Александра Еременко (299) и Василия Кошечкина (378).

Билялову 30 лет, игрок является рекордсменом по сыгранным матчам в КХЛ среди вратарей "Ак Барса" (330). Также Билялов выступал в КХЛ за "Югру" из Ханты-Мансийска и рижское "Динамо". В составе сборной России вратарь становился серебряным призером Олимпийских игр 2022 года и выигрывал золото на Универсиаде 2017 года.

"Ак Барс" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 66 очков в 48 играх. В следующем матче команда снова встретится с "Адмиралом", матч пройдет во Владивостоке 21 января.