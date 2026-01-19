Перед "Балтикой" поставили задачу подняться как можно выше в таблице РПЛ

После первой части сезона в РПЛ "Балтика" идет на пятом месте

Игроки "Балтики" © Виталий Невар/ ТАСС

ТАСС, 19 января. Перед калининградской "Балтикой" стоит задача подняться как можно выше в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

"Наша задача - в каждом матче продолжать показывать свой железный балтийский характер, который в этом сезоне помогает нам набирать очки. Будем стараться в каждой встрече и дальше навязывать борьбу соперникам, свой футбол и выжимать максимум, чтобы на финише оказаться как можно выше в турнирной таблице", - сказал Беспрозванных.

После первой части сезона в РПЛ "Балтика" идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков в 18 встречах.