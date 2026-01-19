Африканская футбольная конфедерация осудила поведение сенегальских игроков

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв увел футболистов команды с поля после отмены гола и назначения пенальти в их ворота.

ТАСС, 19 января. Африканская футбольная конфедерация (CAF) осуждает неприемлемое поведение некоторых игроков и официальных лиц во время финального матча Кубка африканских наций между сборными Сенегала и Марокко. Об этом сообщает пресс-служба CAF.

"CAF решительно осуждает любое неподобающее поведение, происходящее во время матчей, особенно то, которое направлено против судейской бригады или организаторов матчей. CAF просматривает все видеоматериалы и передаст дело компетентным органам для принятия соответствующих мер в отношении виновных", - говорится в заявлении.

В компенсированное ко второму тайму время после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. Затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала назначили пенальти. Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись, а вратарь команды Эдуар Менди намертво поймал мяч после удара с 11-метровой отметки в исполнении Браима Диаса. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время победу сенегальцам принес гол Папа Гейе.

Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций во второй раз. Впервые сенегальцы победили в 2021 году.