Мишина считает, что Трусова не займет призовое место в турнире по прыжкам

По мнению тренера, другие спортсменки имеют больше шансов на попадание в призеры

Редакция сайта ТАСС

Александра Игнатова © Валерия Калугина/ ТАСС

ТАСС, 19 января. Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина заявила, что Александра Игнатова (до замужества - Трусова) не сможет занять призовое место на предстоящем чемпионате России по прыжкам из-за высокой конкуренции. Комментарий специалиста приводит "Спорт-Экспресс".

"Я думаю, что Трусова вряд ли займет призовое место, судя по ее видео с тренировок и выступлениям в шоу. Есть же [Алиса] Двоеглазова и другие спортсменки, которые хорошо прыгают четвертные, у них больше шансов. В топе будут Двоеглазова и [Мария] Захарова", - сказала Мишина.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве. Также в предварительный список вошла Камила Валиева, объявившая об участии в турнире ранее.

Игнатовой 21 год. Она является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. 6 августа у Александры и Макара Игнатовых родился сын.