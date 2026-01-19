Чесноков назвал тяжелыми победы Андреевой и Шнайдер на Australian Open
Редакция сайта ТАСС
14:35
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали тяжелые победы в матчах первого круга Открытого чемпионата Австралии. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
Ранее Андреева победила хорватку Донну Векич, а Шнайдер обыграла победительницу двух турниров Большого шлема чешку Барбору Крейчикову.
"Андреева и Шнайдер одержали очень тяжелые, но хорошие победы. Андреевой было непросто после титула в Аделаиде, и соперница старалась рвать ритм. Шнайдер плохо начала матч, но потом заиграла здорово. Хорошее начало турнира, думаю, они обе могут далеко пройти", - сказал Чесноков.
Открытый чемпионат Австралии завершится 1 февраля.