Чесноков назвал тяжелыми победы Андреевой и Шнайдер на Australian Open

Россиянки обыграли хорватку Донну Векич и чешку Барбору Крейчикову соответственно

Редакция сайта ТАСС

Мирра Андреева © Cameron Spencer/ Getty Images

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали тяжелые победы в матчах первого круга Открытого чемпионата Австралии. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее Андреева победила хорватку Донну Векич, а Шнайдер обыграла победительницу двух турниров Большого шлема чешку Барбору Крейчикову.

"Андреева и Шнайдер одержали очень тяжелые, но хорошие победы. Андреевой было непросто после титула в Аделаиде, и соперница старалась рвать ритм. Шнайдер плохо начала матч, но потом заиграла здорово. Хорошее начало турнира, думаю, они обе могут далеко пройти", - сказал Чесноков.

Открытый чемпионат Австралии завершится 1 февраля.