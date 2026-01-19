Веснина похвалила Андрееву за победу в первом круге Australian Open

Веснина отметила высокий уровень соперницы Андреевой хорватки Донны Векич

Мирра Андреева © Cameron Spencer/ Getty Images

ТАСС, 19 января. Олимпийская чемпионка Елена Веснина похвалила российскую теннисистку Мирру Андрееву за победу над хорваткой Донной Векич (4:6, 6:3, 6:0) в первом круге Australian Open, отметив высокий уровень соперницы. Комментарий Весниной приводит "Спорт-Экспресс".

"Векич - опытная теннисистка с высоким уровнем игры, которая исторически всегда хорошо выступает в Австралии. Для Мирры было важно после титула в Аделаиде успеть восстановиться и подойти к этой игре в подходящем состоянии. Матч непростой, но и соперница непроходная. Мирра - молодец! Справилась с нервами. У нее очень непростая сетка, но на турнирах Большого шлема важно попасть на соперника в нужный момент. Соперник может быть именитым, но не в лучшей своей форме. И лучше даже попасть на такого игрока, чем на темную лошадку, которая может продемонстрировать свой лучший теннис в жизни", сказала Веснина.

Во втором круге Australian Open Андреева встретится с представительницей Греции Марией Саккари 21 января.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.