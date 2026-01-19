Браим Диас взял на себя вину за поражение марокканцев в финале Кубка Африки

Футболист сборной Марокко не реализовал пенальти в конце основного времени матча

Редакция сайта ТАСС

Футболист сборной Марокко Браим Диас © AP Photo/ Mosa'ab Elshamy

ТАСС, 19 января. Футболист сборной Марокко Браим Диас взял всю ответственность на себя за поражение команды в финальном матче домашнего Кубка африканских наций от команды Сенегала. Об этом Диас написал на своей странице в соцсети Х.

Встреча завершилась победой сборной Сенегала со счетом 1:0 в дополнительное время. В компенсированное время ко второму тайму Диас не забил пенальти.

"Мое сердце болит, я мечтал об этом титуле. Благодаря всей вашей любви, каждому вашему сообщению, каждой вашей поддержке, которая давала мне почувствовать, что я не один, я боролся изо всех сил, всем сердцем. Вчера я потерпел неудачу, и я беру на себя полную ответственность и от всего сердца приношу свои извинения. Будет трудно оправиться, потому что эта рана не заживает легко, но я буду стараться", - написал Диас.

"Я буду продолжать идти вперед, пока однажды не смогу отплатить за всю эту любовь и стать источником гордости для моего марокканского народа", - добавил он.

Сборная Марокко не может выиграть Кубок африканских наций с 1976 года.