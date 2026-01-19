Футболист сборной Англии Гехи перешел в "Манчестер Сити"

Ранее защитник выступал за "Кристал Пэлас"

Марк Гехи © George Wood/ Getty Images

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Защитник сборной Англии по футболу Марк Гехи перешел из "Кристал Пэлас" в "Манчестер Сити". Об этом сообщает пресс-служба "Кристал Пэлас".

По информации журналиста Фабрицио Романо, соглашение рассчитано до июня 2031 года.

Гехи 25 лет, он выступал за "Кристал Пэлас" с 2021 года. В составе команды стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии. За сборную Англии Гехи провел 26 матчей и забил 1 мяч. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2024 года.

"Манчестер Сити" после 22 матчей набрал 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Кристал Пэлас" с 28 очками располагается на 13-й строчке.