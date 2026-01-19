Футболист "Ахмата" Гандри может продолжить карьеру в Катаре

"Ахмат" хочет получить за игрока €250 тыс.

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Ахмата" Надер Гандри © Эрик Романенко/ ТАСС

ТАСС, 19 января. Защитник грозненского футбольного клуба "Ахмат" тунисец Надер Гандри может перейти в одну из катарских команд. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Уточняется, что "Ахмат" хочет получить за игрока €250 тыс. Контракт Гандри с грозненским клубом истекает летом текущего года.

Гандри 30 лет, он перешел в "Ахмат" в 2024 году и провел за клуб 63 матча, в которых отметился пятью голами. До этого игрок выигрывал Кубок Бельгии вместе с "Антверпеном" (2019/20), становился чемпионом Туниса (2014/15) и обладателем Кубка Туниса (2017) вместе с "Клубом Африкен". Также защитник выступал за бельгийский "Вестерло", болгарскую "Славию", французские "Дранси" и "Арль-Авиньон" и "Аджман" (ОАЭ).

За сборную Туниса Гандри провел 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

"Ахмат" после первой части сезона занимает восьмое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 22 очка в 18 турах.