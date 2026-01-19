Свищев назвал допуск юниорских сборных по керлингу важным сигналом

Федерация керлинга России подала заявку на участие в молодежном первенстве мира среди смешанных пар, которое состоится в мае в Канаде

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Допуск юниорских сборных России по керлингу до международных соревнований является важным и долгожданным сигналом для спортсменов. Об этом ТАСС заявил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Всемирная федерация керлинга (World Curling) допустила юниорские сборные России до участия в международных соревнованиях с национальными символами.

"Мы получили официальное письмо от Всемирной федерации керлинга, в котором подтвержден допуск российских юниорских команд к участию в международных соревнованиях под флагом и гимном России. Безусловно, это важный и долгожданный сигнал для наших спортсменов. Можно сказать, что лед действительно тронулся. Мы уже подали заявку на участие в молодежном первенстве мира среди смешанных пар, которое состоится в мае в канадском городе Эдмонтон. Оно имеет принципиальное значение, поскольку является отборочным этапом на юношеские Олимпийские игры", - отметил Свищев.

"Для ребят это шанс вернуться в полноценную международную конкуренцию, получить необходимый опыт и почувствовать, что их труд и усилия не напрасны. При этом ограничения для взрослых команд пока сохраняются. Поэтому работа не заканчивается: будем последовательно продолжать диалог и переговоры с Всемирной федерацией керлинга, добиваясь полного допуска всех российских керлингистов", - добавил он.

Национальные сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований под эгидой World Curling с марта 2022 года.