FIS предоставила нейтральный статус российскому лыжнику Денисову

Также нейтральные статусы получили горнолыжницы Танзила Исраилова и Виталина Гирина

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский лыжник Никита Денисов получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Также нейтральные статусы выданы горнолыжницам Танзиле Исраиловой и Виталине Гириной.

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.

Из российских лыжников нейтральный статус ранее получили Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Они выступают на этапах Кубка мира и завоевали квоты для участия в Олимпиаде в четырех индивидуальных дисциплинах.