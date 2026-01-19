Юниорские сборные России по бейсболу и софтболу допустили до соревнований

Российские команды будут выступать под флагом и с гимном страны

Редакция сайта ТАСС

© John Fisher/ Getty Images

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Исполнительный совет Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC) принял решение о допуске юниорских сборных России и Белоруссии (игроки не старше 18 лет) к международным соревнованиям под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

Российские сборные будут выступать под флагом и с гимном страны.

В декабре исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

WBSC стала пятой международной федерацией, которая последовала рекомендациям МОК. Ранее это сделала Международная федерация конного спорта (FEI), Международная федерация фехтования (FIE), Международная федерация волейбола (FIVB) и Всемирная федерация керлинга (World Curling).