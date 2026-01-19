Сборная России опустилась на три строчки в рейтинге ФИФА

Российская команда в декабре не провела ни одного матча

Редакция сайта ТАСС

Игроки сборной России © Александр Демьянчук/ ТАСС

ТАСС, 19 января. Сборная России опустилась с 33-го на 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

Российская команда в декабре не провела ни одного матча. Ее обошли сборные Египта, Алжира и Нигерии, выступавшие в Кубке африканских наций.

В активе российской сборной 1 524,52 балла. Лидером рейтинга осталась сборная Испании (1 877,18 очка). В тройку лучших также входят команды Аргентины (1 873,33) и Франции (1 870).