Словак Лишка покинет "Северсталь" для подготовки к Олимпиаде 30 января

Лишка был вызван в сборную Словакии в числе трех игроков клубов КХЛ

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Северстали" Адам Лишка © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан череповецкой "Северстали" Адам Лишка уедет в сборную Словакии по хоккею для подготовки к Олимпийским играм 30 января. Об этом Лишка сообщил ТАСС.

Лишка был вызван в сборную Словакии в числе трех игроков клубов Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, помимо нападающего Адама Ружички ("Спартак") и защитника Мартина Герната ("Локомотив").

"Я уезжаю 30 января после игры с "Динамо". У нас сбор команды 2 февраля, и в "Северстали" мне разрешили уехать, чтобы я мог начать этот сбор с первого его дня", - сказал Лишка.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет в Милане с 11 по 22 февраля.