Овечкин вышел на 18-е место по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

Гостевая игра против "Колорадо" стала для Овечкина 1541-й

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Harry How/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на чистое 18-е место в списке игроков с наибольшим количеством матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Гостевая игра против "Колорадо" стала для Овечкина 1541-й. Он обошел по этому показателю Шейна Доуна и Джонни Буцика. 17-е место занимает канадский защитник Брент Бёрнс (1 544 матча), который выступает за "Колорадо". На 16-й строчке находится Алекс Дельвеккьо, проведший 1 550 игр.

Овечкину 40 лет. С 2005 года он выступает за "Вашингтон". В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. Сейчас на счету россиянина 917 голов. В 2018 году Овечкин в составе "Вашингтона" стал обладателем Кубка Стэнли.