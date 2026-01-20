Овечкин не может поразить ворота уже в четвертом матче НХЛ подряд

Игра завершилась победой "Колорадо" со счетом 5:2

Нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин © AP Photo/ David Zalubowski

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин заработал очко в выездном матче регулярного чемпионата с "Колорадо". Игра завершилась победой "Колорадо" со счетом 5:2.

У победителей шайбы забросили Паркер Келли (6-я минута), Натан Маккиннон (28, 57), Виктор Олофссон (36), Артури Лехконен (53). У проигравших - Джейкоб Чикран (8) и Этен Фрэнк (37). Овечкин отдал голевую передачу, набрав тем самым 42 очка по системе "гол + пас" (20 + 22). Тем самым он показал лучший результат по количеству баллов в 50 играх сезона для игроков в возрасте 40 лет со времен Теему Селянне, который за такое же количество игр в сезоне-2011/12 набрал 47 очков. 40-летний Овечкин не может забить уже четыре матча.

Овечкин лидирует в списке лучших снайперов в истории лиги с 917 шайбами, с учетом плей-офф у него 994 гола (917 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894 + 122).

"Колорадо" в 47 матчах набрал 76 очков и продолжает лидировать как в Западной конференции, так и во всем регулярном чемпионате. "Вашингтон" в 50 матчах имеет 54 очка и занимает четвертое место. В следующем матче "Колорадо" 23 января примет "Анахайм", "Вашингтон" 23 января на выезде сыграет с "Ванкувером".