Голкипер "Флориды" Бобровский подрался с вратарем "Сан-Хосе" в НХЛ

Это была первая драка вратарей в НХЛ с 2020 года

Голкипер "Сан-Хосе" Алекс Неделькович и вратарь "Флориды" Сергей Бобровский © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский подрался с американским вратарем "Сан-Хосе" Алексом Недельковичем во время домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Драка произошла после стычки форварда "Флориды" Эвана Родригеса и защитника "Сан-Хосе" Винсента Дешарне, в которую вмешался Неделькович. В ответ на это Бобровский проехал через всю площадку и влетел в голкипера "Сан-Хосе", сорвав с него шлем. Вратари обменивались ударами, после чего упали на лед. Оба голкипера получили по 7 минут штрафа.

Это первая драка вратарей в НХЛ с 2020 года. Тогда в драку вступили голкипер "Калгари" Кэмерон Тэлбот и вратарь "Эдмонтона" Майк Смит.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Сан-Хосе", в составе гостей двумя результативными передачами отметился 20-летний форвард Игорь Чернышов.