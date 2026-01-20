Хоккеист "Колорадо" Ничушкин попал в ДТП

Форвард не получил серьезных травм, но был вынужден пропустить игру с "Вашингтоном"

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин © David Jensen/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин попал в аварию, из-за чего не сыграл в домашней игре регулярного чемпионата с "Вашингтоном". Об этом сообщил главный тренер "Колорадо" Джаред Беднар, комментарий которого приводит журналист The Denver Gazette Эван Равал на своей странице в X.

По словам тренера, Ничушкин попал в аварию по дороге на игру. Его осмотрели врачи на арене, хоккеист избежал серьезных травм. 20 января форвард пройдет дополнительное обследование.

В текущем сезоне 30-летний Ничушкин провел 38 матчей, набрав 27 очков (11 шайб + 16 передач). За "Колорадо" россиянин выступает с 2019 года, в 2020-м он выиграл с командой Кубок Стэнли. В январе 2024 года Ничушкин обратился в программу помощи игрокам НХЛ, но в мае того же года его отстранили на 6 месяцев из-за нарушения условий программы.