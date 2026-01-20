Две шайбы Тарасенко помогли "Миннесоте" победить "Торонто" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:3

Редакция сайта ТАСС

Голкипер "Торонто" Джозеф Уолл и нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко © Chris Tanouye/ Getty Images

ОТТАВА, 20 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко забросил две шайбы в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто".

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу "Миннесоты". В составе победителей шайбы забросили Тарасенко (5-я и 29-я минуты), Райан Хартман (11) и Маркус Фолиньо (27, 40, 58). У проигравших отличились Джон Таварес (19), Ник Робертсон (47) и Остон Мэттьюс (56).

Тарасенко в игре с "Торонто" также отметился голевой передачей, в активе 34-летнего форварда теперь 11 шайб и 15 передач в 43 матчах. Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов в прошедшей игре сделал две результативные передачи, Данила Юров - одну. На счету Капризова 25 шайб и 32 передачи после 50 встреч, у Юрова - 7 шайб и 12 передач в 43 матчах.

"Миннесота" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 65 очков в 50 матчах. "Торонто" идет шестым в Атлантическом дивизионе, имея в активе 56 очков после 49 встреч.

В следующем матче "Миннесота" в ночь на 21 января по московскому времени в гостях сыграет с "Монреалем", "Торонто" днем позднее примет "Детройт".